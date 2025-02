Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, cardinal Ravasi "terremota" la classifica: l'endorsement, con chi si schiera

Leggi su Liberoquotidiano.it

dele Gianfrancoa Simone Cristicchi. Il porporato – da sempre fan del Festival die attento al messaggio che la musica può trasmettere – ha dedicato un post su X al cantautore romano, citando alcuni versi del brano Quando sarai piccola, con cui Cristicchi ha incantato il pubblico dell'Ariston e oltre. "Ci sono cose che non puoi cancellare, ci sono abbracci che non devi sprecare. Ci sono sguardi pieni di silenzio che non sai descrivere con le parole. C'è quella rabbia di vederti cambiare e la fatica di doverlo accettare", ha scritto, riprendendo un passaggio particolarmente toccante del testo. La canzone, tra le più emozionanti di questa edizione, è una delicata riflessione sulla malattia, nel dettaglio la malattia che aveva colpito la madre di Cristicchi.