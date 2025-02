Lapresse.it - Sanremo 2025, Brunori Sas: “I padri sono cambiati, ma dai contrasti si cresce”

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) “È un brano che è nato quando ero in una fase di crisi perché non riuscivo a scrivere canzoni”. Dario, in arteSas, racconta come è nato il brano che ha portato al Festival di, ‘L’albero delle noci’, canzone dedicata alla figlia Fiammetta. “Ho sempre pensato che l’albero di noci di fronte a casa mia avesse in sé delle canzoni, cosìandato alla finestra e gli ho detto in dialetto ‘albero mio, vedi che dobbiamo fare’. Di lì è iniziata la fase della mia vita che è stata poi quella del radicamento, della famiglia e della nascita di Fiammetta e quindi da lì è arrivata naturalmente la canzone”. La “paternità moderna” è un tema molto caro al cantautore calabrese che spiega come la figura del padre si sia negli ultimi anni profondamente trasformata: “è una figura che è stata messa molto in discussione, anche giustamente.