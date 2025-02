.com - Sanremo 2025, Brunori Sas: «Dopo i club e le piazze nessun palco mi spaventa»

Ecco cosa ha raccontatoSas nella conferenza stampa al Festival didove partecipa con il brano L’albero delle nociHa debuttato al Festival diSas con il brano L’albero delle noci, premiato dai giornalisti che lo hanno inserito nella top 5 della classifica provvisoria. Il cantautore ha parlato del videoclip, con la regia di Giacomo Triglia, nella conferenza stampa: «Mi ha fatto vedere un film di Béla Tarr in cui in una bettola si ricrea il sistema solare. Da lì l’idea di un allegoria su una creatura che quando nasce diventa il centro di gravità. Avevamo poco budget e abbiamo quindi coinvolto i famigliari, ottimizzando i costi. Allo stesso tempo trovo importante il concetto di videoclip, a corredo di una canzone, come un’opera a sè».L’albero delle noci è il titolo dell’album di inediti che uscirà questo venerdì, prima di un tour nei palasport e nei festival estivi, con due date speciali con l’orchestra, al Circo Massimo e all’Arena di Verona.