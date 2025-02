361magazine.com - Sanremo 2025, Bresh inaugura “La tana del granchio” (VIDEO)

Leggi su 361magazine.com

“Ladel”: un vero e proprio spazio per incontrare i fanè uno dei BIG più amati ed attesi in questa nuova edizione del Festival. Il giovane artista debutta al Teatro Ariston con il brano “Ladel”. Dal 12 febbraio uscirà uno speciale vinile 45 giri e poi l’artista inizierà a girare l’Italia con il suo nuovo tour. Nel corso della serata cover,duetterà con Cristiano De André in “Crêuza de mä” di Fabrizio De André.Leggi anche, dal mega show del super ospite Jovanotti all’annuncio di Tamberi“Ladel” non è solo una canzoneL’artista emozionato ha361Magazine ha incontrato l’artista poco prima di iniziare la sua performance all’Ariston rivelando di sentirsi molto sereno nell’affrontare la kermesse musicale e anche in vista del duetto con Cristiano De Andrè.