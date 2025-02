Sanremo 2025 BigMama chi è | il body shaming il tumore al sangue e la bisessualità

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –questa sera, mercoledì 12 febbraio, sarà in collegamento con il Festival didal 'Suzuki Stage' di piazza Colombo. La cantante campana, aveva partecipato lo scorso anno al Festival con il brano 'La rabbia non ti basta' e quest'anno torna per esibirsi con artisti del calibro di Raf, Ermal Meta, Benji .