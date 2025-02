Ilgiorno.it - Sanremo 2025, Bianca Balti: “Sono carichissima”. E sui social in tanti fanno il tifo per lei: “Sei una forza della natura”

Milano, 12 febbraioè pronta per il Festival di. La top model lodigiana salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston nel ruolo di co-conduttrice accanto al presentatore Carlo Conti. Insieme a lei Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Questa mattina, in conferenza stampa, ha messo le cose in chiaro: “Quando ho deciso di partecipare ho detto subito a Carlo ‘Non vengo a fare la malata di cancro’. Iouna top model, io voglio indossare tutti i miei abiti, voglio fare concorrenza a Cristiano Malgioglio”. La moin questi mesi sta infatti raccontato la sua battaglia contro il tumore ovarico che l’ha colpita: dalla scoperta del cancro lo scorso settembre all’operazione d’urgenza fino alla chemioterapia, terminata lo scorso 27 gennaio. Poco dopo, sul suo profilo Instagram ha invece postato un carosello di video che la immortalano durante la preparazione a questo grande evento.