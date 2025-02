Anteprima24.it - Sanremo 2025, Bianca Balti: “Qui per celebrare la vita”. La scaletta della seconda serata

Tempo di lettura: 2 minutiConsueta conferenza stampa delle 12. Oggi al tavolo, oltre al conduttore e direttore artistico Carlo Conti, i co-conduttori, Nino Frassica e Cristian Malgioglio. “Voglio portare ironia, gioia e colore sul palco” ha detto quest’ultimo. “Sono contento di essere in questo Festival, avevo preparato un discorsetto ma l’ho perso quindi posso copiare ciò che ha detto prima Carlo” ironizza Frassica. Contentissima laper questo invito: “Nel mondo ovunque ci giriamo c’è del dolore. Io sono qui per divertirmi, non per piangermi addosso. Voglio che la mia presenza sia una celebrazione”. Per quanto riguarda ladi ieri si dichiarano tutti molto felici per il risultato ottenuto: 12,6 milioni è il total audience. Dai dati emerge un target molto giovane con l’83% di share per la fascia 18-24 anni.