Sanremo 2025, Bianca Balti pronta alla conduzione: "Sarò una celebrazione di vita"

Se la conferenza stampa di ieri susi è aperta con le lacrime di Carlo Conti, in ricordo di sua madre, quella di oggi ha inizio con l’orgoglio del conduttore che ha letto i risultati straordinari ottenuti, in materia di ascolti, dprima puntata della 75esima edizione del Festival. I dati Auditel hanno confermato il 65% di share, con picchi del 68%, che si tramutano in 12,6 milioni di telespettatori. Un dato che può essere paragonato solo in parte con quello dello scorso anno, quando i telespettatori furono 12,9 milioni con il 51,11%, ma che si vanta di aver tenuto testa alle concomitanti partite di Champions, ovvero Juventus-Psv, Real Madrid-Manchester City e Sporting Lisbona-Borussia Dortmund. Nel corso della conferenza stampa, è intervenuto il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, che si è detto ovviamente soddisfatto del risultato ma soprattutto di come sia stata gestita la puntata.