Sanremo 2025 Bianca Balti | Non voglio fare la malata di cancro sul palco Malgioglio | Io come le dive dive degli Anni 40 Frassica | Mi vestirà Gabbani

Dopo il boom di ascolti della prima serata (il 65,3% di share con 12 milioni 600 mila spettatori in Total Audience), Carlo Conti procede dritto spedito sul secondo appuntamento con il Festival di. Sulci saranno anche, Cristianoe Nino. In gara 15 Big valutati al 50% dal Televoto e al 50% dalla Giuria delle Radio. Scopriremo infine i cinque più votati, non in ordine. Parte la gara delle Nuove proposte con due sfide a eliminazione che saranno decise da Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%).Gli ospiti saranno: Damiano David, il cast del film “Follemente” (Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria), i protagonisti del film tv “Champagne” (Alessandro Gervasi e Francesco Del Gaudio), il cast della fiction “Belcanto” (Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio) e Carolina Kostner per rappresentare Milano Cortina 2026.