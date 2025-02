Lapresse.it - Sanremo 2025, Bianca Balti: “Non vengo a fare la malata ma a celebrare la vita”

“Quando Carlo mi ha chiamata per il Festival, gli ho detto che non sarei venuta a interpretare il ruolo delladi cancro. Non perché voglia ignorare il dolore—c’è stato, eccome, in questi mesi—ma perché questa vuole essere una celebrazione della. Quando l’ansia mi assale, mi dico: ‘, sei qui per divertirti’. Dei miei dolori parleremo in un’altra sede.”in conferenza stampa all’AristonCosìin conferenza stampa all’Ariston, alla vigilia della sua partecipazione come co-conduttrice della seconda serata del Festival della Canzone Italiana. Insieme a lei, sul palco, ci saranno anche Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.La top model, che nei giorni scorsi aveva rivelato con una storia su Instagram di essere affetta da un tumore ovarico al terzo stadio e di essere attualmente in chemioterapia, ha poi rivolto un pensiero a Carlo Conti: “Grazie ai tuoi occhi, mi sento di valere e di appartenere al palco dell’Ariston stasera”.