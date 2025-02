Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025 – Bel colpo di Carlo Conti col Papa. Meno con la sorpresa fuori dall’Ariston

La conclusione non è stata delle più felici, con il duetto delle cantanti avvolto in un pacifismo all’acqua di rose, un po’ stonato rispetto alle crudeltà commesse (non chiamiamolo genocidio se no qualcuno ci fa le pulci) e alle proposte indecenti di deportazione (questo si può dire?) che ancora qualcuno avanza. Ma non si può negare che la presenza in video corposa e affettuosa diFrancesco sia stata un bele meriti di stare tra le cose migliori della prima serata del festival. Così, evocato direttamente da Sua Santità, si è portato a casa un bel riconoscimento. Amadeus era riuscito a portare il Presidente della Repubblica,lo ha eguagliato (o superato?) grazie al. Insomma, se c’era ancora bisogno di dimostrare chenon è solo un concorso canoro e neppure solo un grande show televisivo ma una fondamentale cerimonia di rappresentazione della vita nazionale, ora con la partecipazione e la benedizione delnon ci possono essere dubbi.