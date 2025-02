Donnapop.it - Sanremo 2025 ascolti tv prima serata ieri sera: Carlo Conti da record, ha superato Amadeus!

Il Festival dinon è solo una sfida musicale, ma anche una vera e propria battaglia per glitelevisivi, che quest’anno vede protagonista.Ladella 74ª edizione ha raggiunto cifre da, con un pubblico di 10.561.000 spettatori, pari a un clamoroso 65,1% di share. Un dato che ha battuto quello della passata edizione, targata sempre da-Fiorello, quando nel 2023 si era raggiunto “solo” il 62,4% di share, un dato già eccezionale. Il confronto con le edizioni precedenti, come quella del 2015, in cuiottenne un 49,3%, o quella del 2008 di Pippo Baudo, che segnò il minimo storico con il 36,4%, mostra un panorama innua evoluzione.Anche se la gara tra i conduttori resta viva,sembra non temere il confronto cone ha più volte sottolineato che, per lui, il dato d’ascolto non è una priorità.