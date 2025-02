.com - Sanremo 2025, ascolti prima serata, 12 milioni e mezzo, 65% di share

ottimi per ladel Festival di, con il Total Audience raggiunto il 65% diLadel Festival diregistra il 65,3% dicon 12600 mila spettatori. Quest’anno è cambiato il sistema di rilevazione, con l’introduzione della Total Audience da parte di Auditel che non tiene più soltanto conto degli spettatori della tv tradizionale, ma anche di coloro che guardano i programmi su dispositivi mobile, sulla smart tv e piattaforme di streaming online come RaiPlay.Molto più rapida la conduzione di Carlo Conti, in compagnia di Gerry Scotti e di Antonella Clerici, con poche pause per lasciare spazio ai 29 brani in gara che sono stati i protagonisti assoluti. Il Festival si conferma un fenomeno di costume, in grado di riunire pubblico di ogni generazione.