Amica.it - Sanremo 2025, ascolti boom. Nella seconda serata Damiano David e Bianca Balti: «Non sono qui come malata di cancro»

“Tutta l’Italia tutta l’Italia” canta il jingle catchy di Gabry Ponte per. E c’era praticamente tutta l’Italia della tv per l’esordio del 75mo Festival della canzone. La colazione di Carlo Conti – che aveva annunciato di volersi svegliare alle 11 senza nessuna ansia sui numeri – è dolcissima. La primadi, martedì 11 febbraio, ha ottenuto in media 12.6 milioni di ascolto medio di telespettatori pari al 65,3% di share (con la total audience).Carlo Conti: “Nessuno sapeva del Papa”Più dei record di Amadeus. «Non ho voluto fare paragoni e non li farò ora», taglia corto Carlo Conti in conferenza stampa passando subito a parlare del colpaccio della prima