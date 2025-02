Quotidiano.net - Sanremo 2025 apre col botto: boom di ascolti per la prima serata di Carlo Conti

Leggi su Quotidiano.net

, 12 febbraiocon un successo l’edizione sanremese di, tornato sul palco dell’Ariston a nove anni dal suo primo Festival. Ladiè stata un successo con un ascolto di 12.600.000 spettatori e il 65,3% di share.Festival host and artistic director(L) andFestival co-host and Italian presenters Antonella Clerici (C) and Gerry Scotti on the stage of the Ariston theatre during the 75th edition of theItalian Song Festival, in, Italy, 11 February. The music festival will run from 11 to 15 February. ANSA/ETTORE FERRARI Ma per i nostalgici di Amadeus, c’è una precisazione da fare: quest’anno è cambiato il sistema di rilevazione dell’audience, calcolata su un ‘paniere’ più ampio che, oltre alla tv, comprende anche pc, tablet e smartphone collegati in diretta.