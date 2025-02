Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Antonella Clerici scoppia a piangere ricordando Fabrizio Frizzi: “In qualche modo lui c’è”

Carlo Conti aveva annunciato che ci sarebbe stato un momento di ricordo per il compianto collega e amicoe così è stato. Siamo alla prima puntata del Festival di. Poco dopo l’ingresso di– co-conduttrice insieme a Gerry Scotti – il conduttore e direttore artistico della kermesse prende la parola e afferma: “Io ho una certezza, che se fosse ancora con noi qui, ci sarebbe un quarto amico. Inc’è.”. Quindi in sottofondo si sente “Un amico in me”, cantata dacomincia aa singhiozzi. La nota conduttrice, anche lei grande amica di, non trattiene l’emozione e anche Conti e Scotti sono molto commossi. Per sdrammatizzare, sul finale Scotti chiede addove ha messo il corno portafortuna: “Si può dire? Nelle mutande.