Lettera43.it - Sanremo 2025, Antonella Clerici con le trofie al pesto: la frecciatina a Ligabue

Uno degli sketch più divertenti della prima serata del Festival diha visto protagonista. La co-conduttrice si è infatti presentata sul palco del Teatro Ariston spingendo un carrello con sopra dei piatti fumanti, invitando i colleghi Carlo Conti e Gerry Scotti ad assaggiare. «Data l’ora e visto che siamo in Liguria, ho pensato di fare dueal», ha spiegato. «Visto che so di sugo.». Non è sfuggita agli spettatori laa Lucianoe al sugo-gate, evidentemente ancora non digerito dalla stessa presentatrice, scoppiato lo scorso anno. Lei stessa aveva infatti raccontato, ospite di Francesca Fagnani a Belve, il boicottaggio di alcuni cantanti al suo Festival nel 2010. Fra di loro, proprio il rocker di Correggio, che l’aveva liquidata con «Sa troppo di sugo» in riferimento al suo programma di cucina La prova del cuoco.