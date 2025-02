Tpi.it - Sanremo 2025: anticipazioni, ospiti e cantanti della seconda serata del Festival

Leggi su Tpi.it

delStasera, mercoledì 12 febbraio, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena ladeldi, kermesse canora giunta alla 75esima edizione e quest’anno affidata alla direzione artistica e conduzione di Carlo Conti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla75esima edizione deldiStasera vedremo sul palco del teatro Ariston, oltre al conduttore Carlo Conti, tantissimidel mondo dello spettacolo come Damiano David, Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Vittoria Puccini, Alessandro Gervasi, Carolina Kostner, Giacomo Giorgio e Carmine Recano. Per quanto riguarda la gara si esibiranno 15sui 30 in gara. Sul palco quindi vedremo:Rocco HuntElodieLucio CorsiThe KolorsSerena BrancaleFedezFrancesca MichielinSimone CristicchiMarcella BellaBreshAchille LauroGiorgiaRkomiRose VillainWillie PeyoteStreaming e tvDove vedere ladeldiin diretta tv e live streaming? Le cinque seratekermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraioin primatv (ore 20,30 circa) su Rai 1.