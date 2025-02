Davidemaggio.it - Sanremo 2025: Alex Wyse e Settembre in finale tra le Nuove Proposte

C’è un verdetto quasi immediato al Festival die riguarda la gara tra le, che nella seconda serata della kermesse ha decretato i due super finalisti che domani si contenderanno la vittoria. Si tratta di.I due artisti hanno superato negli scontri diretti i due sfidanti:, con il brano Rockstar, ha battuto il duo formato da Vale LP e Lil Jolie, in gara con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore, mentrecon Vertebre ha superato Maria Tomba e la sua Goodbye (Voglio Good Vibes).La due sfide si sono consumate in apertura della seconda serata del Festival e il duplice verdetto è stato deciso dal pubblico a casa attraverso il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio; il peso delle tre giurie sul risultatoè, rispettivamente, del 34%, 33% e 33%.