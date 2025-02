Lapresse.it - Sanremo 2025, Al Bano: “Ho visto pochissimo Festival, avevo indiani a casa”

Alfa l’indiano e non guarda la prima serata di. “Da me sono venuti due personaggi importantissimi dall’India perché qui a Cellino San Marco dobbiamo aprire un centro ayurvedico che interessi tutto il sud Italia. Io quindi della prima serata deldihoappena due canzoni, i Kolors e Brunori Sas. Ilvaper intero prima di commentarlo. Confermato che io tiferò per Massimo Ranieri perché l’amicizia è sacra, anche se la canzone non l’ho ancora ascoltata”. Così Ala LaPresse racconta la sua serata si ieri.