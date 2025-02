Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Achille Lauro: “La mia vita folle sul raccordo a Roma. Passavo da essere contento e libero a ritrovarmi in situazioni molto difficili” – IL VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo le tre partecipazioni in gara del 2019 con “Rolls Royce”, 2020 con “Me ne frego”, 2022 con Domenica e quella del 2021 come super ospite,porta al Festival dila ballad “Incoscienti giovani”, ispirata a una storia vera, nata ai bordi del grandeanulare della Capitale. Nella serata delle cover, venerdì 14 febbraio, il cantante omaggia la sua città natale,, duettando con Elodie sulle note di “A mano a mano” di Riccardo Cocciante e “città” di Loredana Berté. Infineraddoppia e annuncia la seconda data al Circo Massimo del primo luglio, dove verrà presentato il settimo album in prossima uscita. Abbiamo incontrato l’artista.“Una fase della mia” – “Quella vissuta aldiè stata una, dove ho passato stati d’animo daa comunque una situazionedifficile.