Romadailynews.it - Sanita’: Fondazione Gimbe, per mobilita’ verso altre regioni, disavanzo Lazio supera i 193 milioni

Leggi su Romadailynews.it

Ilfa registrare nel 2022 un saldo negativo rilevante dellasanitaria regionale, pari a 193,4, una cifra che e’ in aumento di 53,7rispetto al 2021. Lo si evince dal report della“Lasanitaria interregionale nel 2022” che fornisce un quadro oggettivo sul valore e composizione della migrazione sanitaria e sulle differenze regionali. Per ili crediti, cioe’ i rimborsi che la Regione otiene per prestazioni offerte a residenti die’ di 403.373.843 euro. Discorso contrario per i debiti che per ilsono di 596.733.182 euro. Il passivo e’ di 193,4. La Regione, inoltre si colloca in quarta posizione con le strutture private che erogano il 62,4 per cento del valore totale dellasanitaria attiva regionale.