Ilrestodelcarlino.it - Sanità al top, l’Emilia-Romagna attira pazienti da fuori regione: è la seconda in Italia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 12 febbraio 2025 – Moltini preferiscono uscire dalla lorodi appartenenza per curarsi. Lo hanno fatto in primis per andare in Lombardia e poi in Emilia-, mentre sul gradino più basso del podio c’è il Veneto. Questo ha rivelato, in una analisi, la Fondazione Gimbe, prendendo come riferimento i dati 2022 relativi alla mobilità sanitaria interregionale. La spesa complessiva di queste cureha raggiunto ormai il livello più alto mai registrato, pari a 5,04 miliardi di euro. Con un flusso importante diche dalle zone del Sud, in particolare il Mezzogiorno, vanno al Nord per ricevere cure mediche adeguate. Mobilità sanitaria in cifre Frattura tra Nord e Sud Come si è strutturata la ricerca Flussi economici, quali sono le regioni attrattive e quali meno Tabella crediti, debiti e saldi: Emilia-ancora avanti Il saldo pro-capite e i ricoveri ordinari Mobilità sanitaria in cifre Andando nello specifico un saldo positivo rilevante relativo alla mobilità sanitaria interregionale è stato rilevato da Lombardia (623,6 milioni), Emilia-(525,4 milioni) e Veneto (198,2 milioni), positivo moderato da Toscana (49,3 milioni) e Molise (26,4 milioni), positivo minimo dalle province di Trento (7,1 milioni) e Bolzano (2,2 milioni).