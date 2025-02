Ilrestodelcarlino.it - Sana e Slow Wine Fair, a Bologna il biologico raddoppia

I produttori e i viticoltori biologici si mettono insieme per un’alimentazione, sostenibile e attenta all’ambiente e alla salute, anche fuori casa. A, negli spazi diFiere, è tutto pronto perFood e, che si svolgeranno dal 23 al 25 febbraio. Per la prima volta, le due manifestazioni si uniscono offrendo a visitatori e operatori del mondo Horeca e del retail specializzato un’ampia gamma di prodotti sani e di vini bio e naturali. La fusione delle kermesse arriva con la riorganizzazione di, il salone che dopo 35 edizioni cambia format: l’anima del ciboè in pista con, evento organizzato dalla Fiera insieme aFood, mentre la cosmetica bio si aggregherà al Cosmoprof di marzo. Per i visitatori è previsto "un biglietto unico per entrambe le manifestazioni - annuncia Domenico Lunghi, direttore manifestazioni dirette ‘food & beverage’ diFiere -, che sono frequentate in prevalenza dalla ristorazione collettiva".