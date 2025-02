Quotidiano.net - San Valentino 2025: oltre 6 milioni di italiani a cena nei ristoranti

Leggi su Quotidiano.net

Anche quest'anno il ristorante si conferma il luogo preferito dagli "innamorati" per celebrare San. Secondo le stime della Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi,dicelebreranno il giorno dedicato agli innamoratindo in uno deglidi 133.000presenti sul territorio italiano. Un'alta affluenza, questa, favorita dalla vicinanza con il fine settimana, che si riflette sulla spesa complessiva prevista e che viene stimata intorno ai 330di euro. Questo dato evidenzia come un'esperienza gastronomica ricercata e curata nei dettagli sia sempre di più una delle soluzioni preferite per questa giornata speciale, accanto ai tradizionali regali di fiori, cioccolatini e gioielli. Il ristorante si conferma così non solo luogo di convivialità, ma anche di condivisione di emozioni.