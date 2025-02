Ilgiorno.it - San Donato, tentano il colpo in banca ma scatta l’allarme: sorpresi e arrestati dai carabinieri

SanMilanese (Milano) –un furto in, ma vengonodaifallito per due rumeni di 30 e 31 anni, che nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 febbraio si sono introdotti nella sede sandonatese dellaIntesa Sanpaolo, in via Sergnano. Con arnesi da scasso, i due hanno manomesso la porta d’ingresso della filiale e, una volta dentro, hanno tentato di aprire una cassetta, contenente denaro, annessa alle casse automatizzate. Il suono delha messo in allerta i, che in pochi minuti erano sul posto e hanno colto i ladri in flagranza di reato. All’arrivo dei militari, gli intrusi erano ancora intenti ad accanirsi sulla cassetta coi contanti, nel tentativo d’impossessarsi del contenuto. Dopo le formalità di rito, i ladri sono stati accompagnati nel carcere di San Vittore.