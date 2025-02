Quotidiano.net - San Benedetto d'Aniane: il Santo celebrato il 12 febbraio

Sand': ilil 12Sand', noto anche come il riformatore dei monasteri, è unil 12. Nato nel 747 in una nobile famiglia gotica in quella che oggi è la Francia,fu inizialmente un ufficiale alla corte di Carlo Magno. Tuttavia, dopo una profonda crisi spirituale, abbandonò la vita militare per dedicarsi alla vita monastica. Il percorso verso la santità La sua vocazione lo portò a fondare il monastero di, dove introdusse rigide regole di vita monastica ispirate a Sanda Norcia. La sua opera di riforma si estese rapidamente, influenzando numerosi altri monasteri in tutta Europa. La sua dedizione e il suo impegno nel rinnovamento della vita monastica furono riconosciuti anche da Luigi il Pio, figlio di Carlo Magno, che lo nominò abate dell'abbazia di Inden.