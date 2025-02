Teleclubitalia.it - San Bartolomeo in Galdo, si finge carabiniere e crea falso verbale per riavere auto sequestrata

Un giovane di Sanin, piccolo comune della provincia di Benevento, è stato denunciato per sottrazione di cose sottoposte a sequestro, falsità materiale commessa dal privato e sostituzione di persona, dopo aver messo in atto un piano ingegnoso per riottenere la suamobile. Sanin, si.L'articolo Sanin, siperTeleclubitalia.