.com - Samsung Galaxy S25 Ultra: miglior display testato da DXOMARK

Leggi su .com

halo schermo diS25e degli altri due modelli presetati il 22 gennaio scorso decretandoli come ii in assoluto con lo schermo del modelloal primo posto sia del ranking tra i modelli premium sia nel ranking globale degli smartphone.conferma in laboratorio quanto ho afferato nella recensione diS25in riferimento al.RecensioneS25: intelligenza artificiale e poi?S25è dotato delin assolutoS25ha superato con successo i test, ottenendo un punteggio complessivo di 160 punti, il più alto mai registrato.Grazie aiamenti nella leggibilità, nei colori e nella riproduzione video, questo smartphone si conferma il punto di riferimento nel segmento-premium.