Ilrestodelcarlino.it - Samb, si ferma Candellori. Escluse lesioni per Sbaffo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Laprosegue la preparazione in vista del Castelfidardo con l’obiettivo di interrompere la serie di due pareggi consecutivi e consolidare la propria posizione di vertice nel girone. Nonostante le recenti battute d’arresto, i rossoblù mantengono un vantaggio di dieci punti sulle inseguitrici, una distanza che offre una certa tranquillità ma non consente cali di concentrazione ad undici gare dal termine del campionato. Dopo i due recenti pareggi, il patron Vittorio Massi ha richiamato i suoi, chiedendo maggiore attenzione. Giusto farlo, perché è parte del suo ruolo dirigenziale spronare i suoi, ma la squadra di Palladini si è mostrata in salute nell’ultima gara con il Roma City, seppure il gol non è arrivato. Un calo fisiologico ci può essere dopo dieci vittorie consecutive e un’infermeria che non accenna a svuotarsi: anzi, si affolla con l’ingresso dioltre ai vari Zini, Semprini, Lulli, Eusepi e Fabbrini.