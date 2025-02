Sam Kerr del Chelsea è stato autorizzato a molestie aggravate razziali

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-11 18:27:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:L’attaccante delSamdichiarato non colpevole dirazzialmente dopo essersi riferita a un ufficiale di polizia metropolitana come “stupido e bianco”.Una giuria al Kingston Crown Court ha raggiunto il verdetto per quanto riguarda l’incidente, che ha avuto luogo a Twickenham, nel sud-ovest di Londra, il 30 gennaio 2023., 31 anni, ha affermato di essere stata “antagonizzata” dagli ufficiali dopo essere stata portata in una stazione di polizia in taxi a seguito di un disaccordo.Mentre ha ammesso di aver usato le parole “stupide e bianche” verso il PC Stephen Lovell, ha negato che le sue osservazioni costituissero un’offesa razziale.L’Internazionale australiano ha mostrato il suo sollievo in tribunale, dando un pollice in alto al suo team legale prima di uscire con la sua fidanzata, Kristie Mewis.