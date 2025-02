Quotidiano.net - Salvini, il perché di un frenetico attivismo

De Robertis Un po’ di governo e molto di lotta, pur stando al governo. Ecco come appare il profilo assunto nelle ultime settimane da Matteo, il cuiè ormai monitorato giornalmente con una certa apprensione più a Palazzo Chigi che al Nazareno. Ma tant’è, l’uomo è così, un attaccante abituato a giostrare sulla linea del fuorigioco, uno che quando sente il terreno scivolargli sotto i piedi – e il terreno sono i sondaggi non brillantissimi e l’aria frizzante che si è iniziata a far sentire all’interno del Carroccio, prossimo al congresso – ecco, in quel momento inviene immancabilmente fuori il Papeete che è in lui. Negli ultimi giorni il segretario leghista ha messo in fila un’inattesa visita al premier israeliano Benjamin Netanyhau, cosa che in teoria avrebbe dovuto fare il ministro degli Esteri e per di più finendo per stringere la mano a un politico inseguito da un mandato di cattura della Cpi con la quale la premier sta cercando di riallacciare i rapporti; ha partecipato a Madrid a un vertice dei Sovranisti in cui si è attaccata pesantemente la Commissione europea di cui è vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto e che è sostenuta da Forza Italia; ha ingaggiato una battaglia sulla rottamazione delle cartelle esattoriali su cui il viceministro dell’Economia Leo (FdI) non è d’accordo e lo stesso ministro Giorgetti è per le meno freddo.