Oasport.it - Salto con gli sci, fatti e cifre femminili Coppa del Mondo Ljubno 2025. È tempo della piccola classica slovena

Ladelfemminile dicon gli sci archivia l’esperienza americana e torna nel Vecchio Continente. Dall’ebbrezza per la novità statunitense, si passa alla meno affascinante, ma certamente confortante certezza data da un contesto conosciuto in assoluto. Di, nell’imminente weekend si gareggerà a.La localitàè, a tutti gli effetti, una delle classiche del massimo circuito rosa, essendo stata inserita nel calendario di ogni singola stagione, eccezion fatta per il 2013-14. Non a caso, il trampolino può vantarsi di appartenere all’esclusivo “Club 20”, ovvero a quello sparuto gruppo di impianti che hanno ospitato almeno 20 gare individuali valevoli per la Sfera di cristallo.Il Logarska Dolina, per la verità, è stato il primo trampolino a raggiungere questa significativa pietra miliare grazie alla competizione disputata nel giorno di Capodanno 2023.