Anteprima24.it - Salerno in Love, il week-end dell’amore dal 13 al 16 febbraio

Tempo di lettura: 2 minutiQuattro giorni per festeggiare l’amore su una delle passeggiate lungomare più belle d’Italia. Da giovedì 13 a domenica 16, dalle ore 10 a mezzanotte,inpromette una romantica atmosfera, tra installazioni per realizzare fotografie uniche, iniziative, spettacoli, degustazioni e un mercatino ricco di artigiani e produttori di eccellenze.L’iniziativa è promossa dalla CNA, presieduta da Lucio Ronca e diretta da Simona Paolillo, organizzata dall’Associazione Italia Eventi presieduta da Giuseppe Lupo e diretta da Paola Viscito, con il patrocinio del Comune die dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.“L’idea era creare un evento del tutto nuovo per, dove numerose iniziative dedicate al temapotessero rappresentare un importante attrattore per il turismo locale, per i tanti visitatori e i turisti che saranno in città in questo lungo fine settimana.