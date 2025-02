Ilrestodelcarlino.it - Sale la febbre da scaletta: le prime anticipazioni

È già primavera per i fan del Komandante, che seguono l’avvicinarsi delle tappe del tour ormai da mesi. In regione, doppia data allo stadio Dall’Ara di Bologna, ovviamente sold out. Così si sa che per il secondo anno consecutivo sarà Bibione (Venezia) a ospitare la data ‘zerò del tour di Vasco Rossi. Le tappe, rese note da Live Nation Italia, sono il 26 maggio per Il Blasco Fan Club e il 27 aperta al pubblico. Insomma si fa sul serio e, scaldati i motori, la grande macchina del Blasco parte dallo stadio Olimpico di Torino il 31 maggio (replica l’1 giugno). Tutte doppie date e tutte sold out da un anno: Il 5 e 6 giugno al Visarno Arena di Firenze, l’11 e 12 giugno al Dall’Ara di Bologna, il 16 e 17 giugno allo stadio Maradona di Napoli, il 21 e 22 giugno allo stadio San Filippo di Messina e il 27 e 28 giugno all’Olimpico di Roma.