Saldo delle imprese, timido segno positivo

Seppur di poco aumentano lenel Piceno. Nel corso del 2024, infatti, l’anagrafeaziende ha evidenziato untra iscrizioni i nuovee cancellazioni di quelle esistenti. La differenza in valori assoluti è pari a +54 aziende e in termini percentuali dello 0,24%. Compessivamente il numeroaziende nella provincia di Ascoli è passato dalle 1.056 della fine del 2023 alle 1.100 della fine del 2024. L’andamento del Piceno appare in linea con quello rilevato a livello nazionale. In Italia alla fine del 2024 l’anagraferegistra un bilancio, con untra aperture e chiusure che si attesta a +36.856 unità nei dodici mesi da poco conclusi. Alle 322.835 iscrizioni di nuove attività economiche hanno fatto eco 285.979 cessazioni di attività esistenti, per un tasso di crescita della base imprenditoriale che si attesta a +0,62% (contro +0,70% del 2023).