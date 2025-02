Quotidiano.net - Saggi da Strega. Nasce il nuovo Premio: "Libri per farci discutere"

Leggi su Quotidiano.net

"Chiedo scusa, abbiamo deciso di molestare anche voi". Così Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, si rivolge con garbata ironia agli editori specializzati, lanciando una nuova sfida culturale:la sezione distica che completa il panorama dei riconoscimenti letterari assegnati dal. L’evento è andato in scena ieri alla Casa dell’architettura nel complesso dell’Acquario romano, curioso monumento con ampie decorazioni liberty e vistosi loghi rosa aggiunti per l’occasione. La novità è significativa, considerando tra l’altro che loarriverà nel 2026 all’ottantesima edizione. Intanto, dal 2014 in poi, ha allargato il suo ambito alla letteratura europea, a quella per ragazzi e alla poesia. Spiega Giovanni Solimine, presidente della storica fondazione che organizza il: "Il nostro obiettivo è promuovere la lettura come strumento di informazione e stimolo a riflettere.