Safer Internet Day, PlayStation rinnova il suo impegno per la sicurezza online

Con l’arrivo delDay, l’evento globale dedicato allae all’uso responsabile della tecnologia,ribadisce il proprionel garantire un ambiente di gioco sicuro per la sua community. L’iniziativa si allinea perfettamente alla missione di Sony, che continua a lavorare per migliorare il benessere dei giocatori nell’ecosistema.Tre pilastri per unasempre maggioreLa strategia disullasi fonda su tre principi chiave: “Eseguire, Controllare e Proteggere”. Attraverso l’innovazione continua e il dialogo con i giocatori, il team lavora per implementare strumenti sempre più avanzati per garantire un’esperienza di gioco sicura e piacevole.I progressi raggiunti nell’ultimo annoNel corso dell’ultimo anno,ha potenziato il proprio ecosistema con nuove funzionalità e collaborazioni, mettendo a disposizione strumenti per aiutare i giocatori a proteggere i loro account e a godere di un’esperienza più serena:Portale di supporto per l’account: un’interfaccia che permette agli utenti di monitorare lo stato del proprio account e verificare la cronologia delle moderazioni, aumentando la trasparenza.