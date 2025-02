Juventusnews24.com - Sabatini spara sentenze: «Difficile perdere al ritorno per la Juventus. Koopmeiners senza senso come al solito, mentre gli altri…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24non si nasconde e dice la sua sulla vittoria dellacontro il PSV, anche in vista del: il commentoSandro, per calciomercato.com, ha parlato così del 2-1 con cui laha superato ieri sera il PSV.IL COMMENTO – «Non è stato facile vincere per la Juve, ma saràalin Olanda contro questo PSV. Di Gregorio in controllo, Weah in scioltezza, Veiga scolastico e Kelly che deve (può?) migliorare per essere “di categoria”. La difesa completata da Gatti superstar e non solo per azione più assist nel vantaggio autografato da McKennie. L’americano conferma di essere l’unico elemento in rosa con imprevedibili fiammate nel cambio di passo. Molto meglio i subentrati Conceiçao e Mbangula, coppia premiata dal gol del 2-1.