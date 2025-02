Justcalcio.com - ´sa vergognoso´ – Bosz lamenta ´Unnecharce ‘Late sconfitta alla Juventus

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Peterha affermato che ladella Champions League di PSV Eindhoven contro lanon è stata “perdere” dopo aver concesso in ritardo all’obiettivo di Samuel Mbangula. Il PSV si era ripreso bene dall’obiettivo di apertura di Weston McKennie, con Ivan Perisic che ha livellato la gara al 56 ° minuto, prima di respingere alcune possibilità di vincere la partita. Ma Mbangula, ON come sostituto, ha strappato un vincitore con otto minuti rimanenti, consegnando il lato di Thiago Motta un vantaggio snello che si dirigeva verso la seconda gamba. PSV ora non è riuscito a vincere le ultime sei partite di Champions League contro le squadre italiane (D1 L5), la loro più lunga corsa senza vittorie contro squadre di un singolo paese.