Feedpress.me - Ryanair: "L'addizionale municipale in Sicilia frena la crescita. Bisogna seguire l'esempio della Calabria"

Perla prossima stagione estiva insarà «robusta, ma non di» mata indall’, che aumenterà di 0,50 euro al mese a partire dal 1 aprile 2025 negli aeroporti più grandi d’Italia. Ad annunciarlo è stata la stessa compagnia aerea, che oggi a Palermo ha lanciato l’operativo per l’estate 2025 per gli aeroportini in cui è attiva.