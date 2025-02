Secoloditalia.it - Rutte avverte Putin: «Se attaccasse la Nato, la reazione sarebbe devastante. E lui lo sa»

Se «Vladimirla, la. Perderebbe. E lui lo sa». A dirlo è stato il segretario generale dellaMark, a Bruxelles in conferenza stampa alla vigilia della ministeriale Difesa dell’Alleanza Atlantica, durante la quale ci sarà anche l’esordio del nuovo segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth. Per, oggi nella«deterrenza e difesa sono molto forti». «Ladeve essere un’organizzazione letale, altrimenti non possiamo mantenere la deterrenza, e questo è fondamentale», ha proseguito, mettendo in guardia sul processo di riarmo della Russia e sull’accelerazione impressa all’industria bellica dalla Cina.: «Seci, ladella»Rispondendo alle domande dei giornalisti,ha pronosticato che, nonostante non sia stato ancora raggiunto l’obiettivo del 2% del Pil, il prossimo obiettivo di spesa per la difesa dei Paesisarà «sopra il 3%».