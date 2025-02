Romadailynews.it - Russia: media, DeepSeek diventa popolare per contenuti di qualita’, accessibilita’

Leggi su Romadailynews.it

L’applicazione cinese di intelligenza artificiale (IA)e’tatra gli utenti russi per i suoidi altae per la sua, ha riferito ieri l’agenzia di stampa RIA. “e’tasoprattutto grazie aidi altache possono essere generati utilizzando il modello linguistico di grandi dimensioni dell’azienda, oltre che per la disponibilita’ dei suoi prodotti”, si legge nel rapporto, che cita il servizio stampa del segmento IA del piu’ grande operatore russo di telefonia mobile MTS. A differenza di ChatGPT,e’ gratuito e puo’ essere facilmente scaricato in, si legge nel rapporto, che aggiunge come l’aumento di nuove applicazioni gratuite e accessibili comeportera’ probabilmente a una diminuzione degli utenti di ChatGPT.