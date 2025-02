Liberoquotidiano.it - Russia e il Kursk, "non lo accetteremo mai": Putin gela Zelensky

"Lanon ha mai discusso e non discuterà mai di uno scambio che coinvolga suoi territori": lo ha detto oggi Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino, in merito a un'ipotesi avanzata ieri dal presidente dell'Ucraina Volodymyr. Il riferimento è stato anzitutto alla regione russa di, occupata dall'agosto scorso da reparti dell'esercito di Kiev. Peskov ha detto che le forze ucraine nell'area saranno "annientate" o "respinte". Lacontrolla settori di quattro province ucraine, oltre alla penisola della Crimea, ceduta a Kiev negli anni Cinquanta del secolo scorso, ai tempi dell'Unione Sovietica. Da Vladimire dal Cremlino, dunque, un brusco stop alle ipotesi di negoziato con l'Ucraina. Intanto si registra il grande attivismo di Donald Trump per raggiungere un accordo di pace.