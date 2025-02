Ilnapolista.it - Rummenigge: «Il calcio sarà l’unica industria al mondo a produrre solo perdite e non più profitti»

La Bild ha intervistato Karl-Heinz, membro del consiglio di sorveglianza del Bayern Monaco. Secondo quest’ultimo, interpellato soprattutto su tematiche relative aleuropeo attuale, il Mondiale per Club entusiasmerà moltissimo gli spettatori, anche se ilsta virando nettamente verso una direzione di involuzione e non di sviluppo, a causa dei sovrapprezzi esagerati su stipendi e cartellini dei calciatori.: «I nostri giocatori devono smettere di lamentarsi»Di seguito quanto dichiarato alla Bild: «Per molto tempo la Coppa delper Club è stata una competizione priva di emozioni e ora questa situazione è destinata a cambiare con la nuova modalità. Quella precedente, con sette squadre in inverno, era noiosa: come vincitore di una Champions League, si volava lì e si sapeva già che si sarebbe tornati con un altro trofeo nel bagaglio.