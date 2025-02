Internews24.com - Rummenigge è durissimo: «I giocatori dovrebbero smettere di lamentarsi»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’ex attaccante dell’Inter ha parlato delle polemiche disulle troppe partiteL’ex attaccante dell’Inter, Karl-Heinz, intervistato dai microfoni di Sportbild ha recentemente espresso la sua opinione riguardo alle crescenti polemiche sollevate daisulle troppe partite che si disputano nel calendario calcisticoSULLE POLEMICHE DEI- «Parlando delle polemiche disulle troppe partite, secondo: “I nostridi. Tutte le trattative contrattuali a cui ho assistito con noi vanno sempre e solo in una direzione: sempre più in alto, sempre più lontano, sempre più veloce. Ma tutti quei soldi devono arrivare da qualche parte».SUL PROGETTO SUPERLEGA- «Così come era stata progettata in origine con i top club di Inghilterra, Spagna, Italia, Francia e Germania, non esisterà mai.