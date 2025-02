Rubio | evitare che Hamas recuperi forza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.40 "Israele non può permettere addi usare il cessate il fuoco per ricostruirsi e recuperare".Lo ha detto il Segretario di Stato Usa. "Parte della sfida èchecontinui a usare le reti per contrabbandare armi e usi aiuti per ricostituirsi", sottolinea. "E' un cessate il fuoco, ma non è uno stupido cessate il fuoco", conclude. Ieri Israele ha ribadito:ostaggi liberi o guerra riprende.Per il giornale panarabo Asharq al Awsat,teme un'operazione israeliana contro i suoi capi.