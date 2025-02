Romatoday.it - Rubano lavagna led in una scuola. Nella fuga in auto si scontrano con la gazzella dei carabinieri

Leggi su Romatoday.it

Una raffica di furti che avevano colpite le scuole della zona. Che non hanno fermato i ladri. Anche stanotte i malviventi sono entrati in azione, rubando unaelettronica. L'allarme, che è scattato, li ha messi in. Mentre scappavano, si sono scontrati frontalmente con una pattuglia.