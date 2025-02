Sololaroma.it - Royale Union Saint-Gilloise-Ajax, il Pronostico: UNDER da non credere, la quota è SUPER

Dopo aver chiuso la fase a gironi con una sconfitta contro i Rangers, l’ha subito rialzato la testa con due vittorie consecutive in campionato. La squadra belga, attualmente terza in Pro League, ha mostrato una crescita impressionante e punta a interrompere un digiuno europeo che dura da 66 anni.L’, invece, ha una recente tradizione negativa nelle fasi a eliminazione diretta, con una sola vittoria nelle ultime 10 gare europee. Tuttavia, i Lancieri sono imbattuti nelle ultime cinque trasferte in Belgio e avranno il supporto di 2.300 tifosi sugli spalti.Dove vedereSG-in diretta TV e streamingLa sfida tra, valida per i sedicesimi di UEFA Europa League, si giocherà giovedì 15 febbraio 2025 alle 21:00. Sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e disponibile in streaming su NOW TV.