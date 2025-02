Rose Villain | Vittoria del Festival o Inter in B? Sceglierei…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il martedì sera italiano non è stato fatto di solo Champions. L’attenzione della penisola si è spostata anche su Sanremo, con il palcoscenico ligure mai come quest’anno pieno zeppo di artisti che hanno pubblicamente manifestato la loro fede calcistica. Dal granata Willie Peyote ai giallorossi Noemi e Tony Effe. Dallo sfegatato genoano Bresh alla nostra nerazzurra, autrice lo scorso maggio insieme a Tananai e Madame anche di un pezzo celebrativo della seconda stella.. L’amore è davvero così forte?La cantautrice milanese non ha mai nascosto la propria passione per i colori nerazzurri, con il rapporto che lei stessa ha definito in “Ho fatto un sogno” come impossibile da spiegare in quanto viscerale. Come a tutti gli amori però vi è un limite, e molto spesso questo coincide con l’ego dell’Io che prende il sopravvento sull’unione del Noi.